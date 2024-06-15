Василиса Васильева 1733 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василиса Васильева

Место рождения

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1724 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Семенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Федор Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Мичково, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Федосья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Мартин Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Семенов

Смерть
Неизвестно

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