Василиса Васильева
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Сын: Федор Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Федосья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Мартин Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Семенов
Смерть
Неизвестно