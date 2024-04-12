Гликерия Антонова
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смерти05.02.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Акулина Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
17.07.1802
Сын: Меркурий Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
17.09.1802
Дочь: Марина Мартинова
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
16.02.1805
Сын: Федор Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Рождение ребёнка
1808
Сын: Иван Мартинов
Отец ребёнка: Мартин Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мартин Алексеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.02.1838
Причина смерти: чахоткою