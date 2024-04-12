Гликерия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГликерия Антонова

Гликерия Антонова

Место рождения

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

05.02.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Акулина Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.07.1802

Сын: Меркурий Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.09.1802

Дочь: Марина Мартинова

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
16.02.1805

Сын: Федор Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1808

Сын: Иван Мартинов

Отец ребёнка: Мартин Алексеев

Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартин Алексеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Смерть
05.02.1838
Татарки, Лотошинский муниципальный район, Московская область
Причина смерти: чахоткою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close