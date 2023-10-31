Карлова (Мамонова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлова (Мамонова) Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1918

Дата смерти

13.12.1989

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918

Отец: Мамонов Василий Иванович

Мать: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Рождение ребёнка
16.03.1937

Дочь: Овчинникова Клавдия Алексеевна

Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
18.11.1939

Сын: Карлов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович

Смерть
13.12.1989
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