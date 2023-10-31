Карлова (Мамонова) Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1918
Дата смерти13.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1918
Рождение ребёнка
16.03.1937
Дочь: Овчинникова Клавдия Алексеевна
Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
18.11.1939
Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карлов Алексей Михайлович
Смерть
13.12.1989