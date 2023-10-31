Карлов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1912
Дата смерти23.12.1957
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1912
Отец: Карлов Михаил
Рождение ребёнка
16.03.1937
Дочь: Овчинникова Клавдия Алексеевна
Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
18.11.1939
Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна
Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна
Смерть
23.12.1957