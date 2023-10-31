Карлов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карлов Алексей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1912

Дата смерти

23.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1912

Отец: Карлов Михаил

Мать: Карлова Агрипина Георгиевна

Рождение ребёнка
16.03.1937

Дочь: Овчинникова Клавдия Алексеевна

Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
18.11.1939

Сын: Карлов Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна

Ревда, Ревда, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карлов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Карлова Надежда Васильевна

Смерть
23.12.1957
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