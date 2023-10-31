Голубятникова Агрипина Селивёрстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Карлова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Мамонов Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Мамонов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамонов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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