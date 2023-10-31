Голубятникова Агрипина Селивёрстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.07.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Карлова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1927
Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Мамонов Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Мамонов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно