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Мамонов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1891

Дата смерти

16.07.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.09.1918

Дочь: Карлова Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Рождение ребёнка
13.08.1927

Сын: Мамонов Пётр Васильевич

Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Мамонов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна

Смерть
16.07.1984
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