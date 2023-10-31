Мамонов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1891
Дата смерти16.07.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.09.1918
Дочь: Карлова Надежда Васильевна
Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна
Рождение ребёнка
13.08.1927
Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Мамонов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Голубятникова Агрипина Селивёрстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.07.1984