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Ирина Васильевна

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1778

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
1797

Муж: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1798

Сын: Агафонов Агафон Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1801

Сын: Агафонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1806

Сын: Агафонов Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Агафонова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафонова Федора Ивановвна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Агафонова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Семенович

Карпово, Свердловский район, Северный край
Смерть
После 1825
Карпово, Свердловский район, Северный край

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