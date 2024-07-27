Ирина Васильевна
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1797
Муж: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1806
Сын: Агафонов Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Агафонова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафонова Федора Ивановвна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Агафонова Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Семенович
Смерть
После 1825