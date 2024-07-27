Агафонов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смерти01.07.1876 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Иван Семенович
Мать: Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Агафонова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Агафонов Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Агафонов Константин Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.07.1876 ст.
Крестьянин, 70 лет, от простуды.