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Агафонов Василий Иванович

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1806

Дата смерти

01.07.1876 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Иван Семенович

Мать: Ирина Васильевна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Агафонова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1835

Сын: Агафонов Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1848

Сын: Агафонов Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Агафонов Константин Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Свердловский район, Северный край
Смерть
01.07.1876 ст.
Карпово, Свердловский район, Северный край
Крестьянин, 70 лет, от простуды.

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