Агафонов Агафон Иванович
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти01.02.1874 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Иван Семенович
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Около 1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Агафонова Степанида Агафоновна
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Агафонов Дмитрий Агафонович
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Агафонов Евгений Агафонович
Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна
Смерть
01.02.1874 ст.
Крестьянин, 80 лет, от старости.