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Агафонов Агафон Иванович

Место рождения

Карпово, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1798

Дата смерти

01.02.1874 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Иван Семенович

Мать: Ирина Васильевна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1820

Жена: Агафонова Екатерина Ивановна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Агафонова Степанида Агафоновна

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1837

Сын: Агафонов Дмитрий Агафонович

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1847

Сын: Агафонов Евгений Агафонович

Мать ребёнка: Агафонова Екатерина Ивановна

Карпово, Свердловский район, Северный край
Смерть
01.02.1874 ст.
Карпово, Свердловский район, Северный край
Крестьянин, 80 лет, от старости.

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