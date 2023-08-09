Селиванов Алексей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Алексей Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981

Отец: Селиванов Сергей Анатольевич

Мать: Решетникова Марина Михайловна

Рождение ребёнка
18.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
13.12.2010

Дочь: Селиванова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна

Рождение ребёнка
23.01.2022

Сын: Селиванов Назар Алексеевич

Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селиванова Евгения Павловна

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