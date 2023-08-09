Селиванов Алексей Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1981
Рождение ребёнка
18.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
13.12.2010
Дочь: Селиванова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна
Рождение ребёнка
23.01.2022
Сын: Селиванов Назар Алексеевич
Мать ребёнка: Селиванова Евгения Павловна
Бракосочетание
Неизвестно