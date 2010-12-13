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Селиванова Екатерина Алексеевна
Селиванова Екатерина Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.12.2010
Пол
Женский
Отец
Селиванов Алексей Сергеевич
1981 г.р.
Мать
Селиванова (Дьяченко) Евгения Павловна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.2010
Отец:
Селиванов Алексей Сергеевич
Мать:
Селиванова Евгения Павловна
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