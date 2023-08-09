Решетникова (Бубело) Марина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетникова (Бубело) Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1962

Отец: не указан

Мать: Бубело Лидияя Васильевна

Рождение ребёнка
13.01.1981

Сын: Селиванов Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
25.04.1984

Сын: Селиванов Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Селиванов Сергей Анатольевич

Рождение ребёнка
11.03.1994

Дочь: Вьюшина Анастасия Генадьевна

Отец ребёнка: Решетников Генадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Решетников Генадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селиванов Сергей Анатольевич

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