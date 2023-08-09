Решетникова (Бубело) Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1962
Мать: Бубело Лидияя Васильевна
Рождение ребёнка
13.01.1981
Сын: Селиванов Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
25.04.1984
Сын: Селиванов Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Селиванов Сергей Анатольевич
Рождение ребёнка
11.03.1994
Дочь: Вьюшина Анастасия Генадьевна
Отец ребёнка: Решетников Генадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно