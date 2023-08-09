Селиванова (Дьяченко) Евгения Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.05.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1981
Рождение ребёнка
18.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
13.12.2010
Дочь: Селиванова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
23.01.2022
Сын: Селиванов Назар Алексеевич
Отец ребёнка: Селиванов Алексей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно