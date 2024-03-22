Козлова (Селивёрстова) Матрёна Павловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Селивёрстов Павел
Рождение ребёнка
22.12.1935
Дочь: Белинская Валентина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
02.07.1941
Дочь: Малькова Нина Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Зинаида Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич
Смерть
Неизвестно