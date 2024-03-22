Козлова (Селивёрстова) Матрёна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Селивёрстова) Матрёна Павловна

Место рождения

Яхрома, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Селивёрстов Павел

Мать: не указана

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1935

Дочь: Белинская Валентина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1941

Дочь: Малькова Нина Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Зинаида Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Козлов Александр Сергеевич

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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