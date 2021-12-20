Белинская (Козлова) Валентина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белинская (Козлова) Валентина Александровна

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Место рождения

Яхрома, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

22.12.1935

Дата смерти

20.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1935

Отец: Козлов Александр Сергеевич

Мать: Козлова Матрёна Павловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1959

Сын: Белинский Евгений Альбертович

Отец ребёнка: Белинский Альберт Петрович

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.10.1959

Дочь: Василькова Римма Альбертовна

Отец ребёнка: Белинский Альберт Петрович

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белинский Альберт Петрович

Смерть
20.12.2021
Яхрома, Дмитровский, Московская область
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