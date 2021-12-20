Белинская (Козлова) Валентина Александровна
Место рождения
Дата рождения22.12.1935
Дата смерти20.12.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1935
Рождение ребёнка
11.10.1959
Сын: Белинский Евгений Альбертович
Отец ребёнка: Белинский Альберт Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1959
Дочь: Василькова Римма Альбертовна
Отец ребёнка: Белинский Альберт Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.2021