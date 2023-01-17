Козлов Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смерти06.07.1970
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Козлов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1935
Дочь: Белинская Валентина Александровна
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
02.07.1941
Дочь: Малькова Нина Александровна
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нестерова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохлова Любовь Александровна
Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна
Смерть
06.07.1970