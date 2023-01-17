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Козлов Александр Сергеевич

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Место рождения

Яхрома, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

06.07.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Козлов Сергей

Мать: не указана

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
22.12.1935

Дочь: Белинская Валентина Александровна

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
02.07.1941

Дочь: Малькова Нина Александровна

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нестерова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохлова Любовь Александровна

Мать ребёнка: Козлова Матрёна Павловна

Яхрома, Дмитровский, Московская область
Смерть
06.07.1970
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