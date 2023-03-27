Ситникова (Горинова) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Горинова) Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Горинов Алексей

Мать: Горинова Евдокия

Рождение ребёнка
1852

Сын: Ситников Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ситников Михаил

Нижегородская губерния, Арзамас
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Вера Михайловна

Отец ребёнка: Ситников Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Алексей Михайлов

Отец ребёнка: Ситников Михаил

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