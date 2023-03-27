Ситникова (Горинова) Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Горинов Алексей
Мать: Горинова Евдокия
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ситников Николай Михайлович
Отец ребёнка: Ситников Михаил
Нижегородская губерния, Арзамас
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Вера Михайловна
Отец ребёнка: Ситников Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Алексей Михайлов
Отец ребёнка: Ситников Михаил