Ситников Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСитников Николай Михайлович

Ситников Николай Михайлович

avatar

Место рождения

Нижегородская губерния, Арзамас

Дата рождения

1852

Дата смерти

1900

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ситников Михаил

Мать: Ситникова Софья

Нижегородская губерния, Арзамас
Бракосочетание
Около 1882

Жена: Ситников Таисия Алипьевна

Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Ситников ? Николаевич

Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: София Николаевна

Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Орнатская Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна

Арзамас, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна

Нижегородская губерния, Арзамас
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Арзамас
Смерть
1900
Нижегородская губерния, Арзамас
Всехсвятское кл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close