Ситников Николай Михайлович
Место рожденияНижегородская губерния, Арзамас
Дата рождения1852
Дата смерти1900
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ситников Михаил
Мать: Ситникова Софья
Нижегородская губерния, Арзамас
Бракосочетание
Около 1882
Нижегородская губерния
Рождение ребёнка
Около 1883
Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: София Николаевна
Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Орнатская Вера Николаевна
Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна
Арзамас, Нижегородская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Ситников Таисия Алипьевна
Нижегородская губерния, Арзамас
Работа или профессия
Неизвестно
секретарь
Место жительства
Неизвестно
Нижегородская губерния, Арзамас
Смерть
1900
Нижегородская губерния, Арзамас
Всехсвятское кл.