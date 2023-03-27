Ситников Михаил
Место рожденияArzamas, gorod Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Дата рождения1823
Дата смертиОколо 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Ситников Иван Петров
Мать: Ситникова Анна Сергеева
Arzamas, gorod Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1852
Сын: Ситников Николай Михайлович
Мать ребёнка: Ситникова Софья
Нижегородская губерния, Арзамас
Рождение ребёнка
?.09.1853
Дочь: Вера Михайловна
Мать ребёнка: Ситникова Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ситников Алексей Михайлов
Мать ребёнка: Ситникова Софья
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Около 1869
Нижегородская губерния, Арзамас