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Ситников Михаил

Место рождения

Arzamas, gorod Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia

Дата рождения

1823

Дата смерти

Около 1869

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Ситников Иван Петров

Мать: Ситникова Анна Сергеева

Arzamas, gorod Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, Russia
Рождение ребёнка
1852

Сын: Ситников Николай Михайлович

Мать ребёнка: Ситникова Софья

Нижегородская губерния, Арзамас
Рождение ребёнка
?.09.1853

Дочь: Вера Михайловна

Мать ребёнка: Ситникова Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ситников Алексей Михайлов

Мать ребёнка: Ситникова Софья

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Смерть
Около 1869
Нижегородская губерния, Арзамас
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