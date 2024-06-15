Некрасова Анисья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.07.1845
Бракосочетание
11.04.1849
Рождение ребёнка
09.12.1849
Сын: Красильников Ефграф Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.07.1855
Сын: Красильников Николай Иванович
Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
09.04.1859
Дочь: (Красильникова) Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно