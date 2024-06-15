Некрасова Анисья Яковлевна 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Анисья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.07.1845

Муж: Некрасов Василий Алексеев

Бракосочетание
11.04.1849

Муж: Красильников Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Красильников Ефграф Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Красильников Николай Иванович

Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1859

Дочь: (Красильникова) Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Красильников Иван Дмитриевич

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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