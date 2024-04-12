Красильников Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
11.04.1849
Рождение ребёнка
09.12.1849
Сын: Красильников Ефграф Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1855
Сын: Красильников Николай Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна
Рождение ребёнка
09.04.1859
Дочь: Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно