Красильников Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильников Иван Дмитриевич

Красильников Иван Дмитриевич

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
11.04.1849

Жена: Некрасова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
09.12.1849

Сын: Красильников Ефграф Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.07.1855

Сын: Красильников Николай Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
09.04.1859

Дочь: Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анисья Яковлевна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close