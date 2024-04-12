Некрасов Василий Алексеев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиДо 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Алексей Васильев
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова
Бракосочетание
22.07.1845
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1849