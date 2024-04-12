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Некрасов Василий Алексеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

До 1849

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Некрасов Алексей Петрович

Мать: Некрасова Марфа Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Некрасов Иван Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Алексей Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.07.1845

Жена: Некрасова Анисья Яковлевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Некрасов Петр Васильев

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акилина Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1849
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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