Хютти Петр Паульевич
Место рождения
Дата рождения24.04.1791
Дата смертиПосле 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1791
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1812
Дочь: Мейер (Хютти) Катарина Петровна
Мать ребёнка: Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна
Бракосочетание
07.?.1837
Рождение ребёнка
22.04.1844
Сын: Хютти Петр Петрович
Мать ребёнка: Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна
Рождение ребёнка
30.01.1849
Сын: Хютти Иван Петрович
Мать ребёнка: Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна
Смерть
После 1848