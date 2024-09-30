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Хютти Петр Паульевич

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

24.04.1791

Дата смерти

После 1848

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1791

Отец: Хютти Пауль Андреевич

Мать: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна

Рождение ребёнка
07.08.1812

Дочь: Мейер (Хютти) Катарина Петровна

Мать ребёнка: Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
07.?.1837

Жена: Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна

Рождение ребёнка
22.04.1844

Сын: Хютти Петр Петрович

Мать ребёнка: Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Хютти Иван Петрович

Мать ребёнка: Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
После 1848

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