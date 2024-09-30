Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти30.03.1873
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.?.1837
Муж: Хютти Петр Паульевич
Рождение ребёнка
22.04.1844
Сын: Хютти Петр Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич
Рождение ребёнка
30.01.1849
Сын: Хютти Иван Петрович
Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич
Смерть
30.03.1873