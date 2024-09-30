Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Лампинен) Катарина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

30.03.1873

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.?.1837

Муж: Хютти Петр Паульевич

Рождение ребёнка
22.04.1844

Сын: Хютти Петр Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
30.01.1849

Сын: Хютти Иван Петрович

Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
30.03.1873

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