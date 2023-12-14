Раппу (Монтонен) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1835
Дата смерти29.07.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1855
Дочь: Коттилайнен Катарина Степановна
Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович
Рождение ребёнка
16.08.1857
Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович
Рождение ребёнка
19.06.1865
Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.07.1876