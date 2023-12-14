Раппу (Монтонен) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Монтонен) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1835

Дата смерти

29.07.1876

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1855

Дочь: Коттилайнен Катарина Степановна

Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович

Рождение ребёнка
16.08.1857

Сын: Раппу Иван Степанович

Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович

Рождение ребёнка
19.06.1865

Сын: Раппу Абрам Степанович

Отец ребёнка: Раппу Степан Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Раппу Степан Иосифович

Смерть
29.07.1876
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