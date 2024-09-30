Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

14.12.1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хютти Петр Паульевич

Рождение ребёнка
07.08.1812

Дочь: Мейер (Хютти) Катарина Петровна

Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.12.1838

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