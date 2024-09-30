Хютти (Мулло) Мария Гаврииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смерти14.12.1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хютти Петр Паульевич
Рождение ребёнка
07.08.1812
Дочь: Мейер (Хютти) Катарина Петровна
Отец ребёнка: Хютти Петр Паульевич
Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
14.12.1838