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Хютти Пауль Андреевич

Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

25.03.1804

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Хютти Андрей Юрьевич

Мать: Хютти (Харвонен) Мария Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
13.05.1787

Сын: Хютти Иван Паульевич

Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
24.04.1791

Сын: Хютти Петр Паульевич

Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
12.04.1793

Сын: Хютти Георгий Паульевич

Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
25.03.1804

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