Хютти Пауль Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти25.03.1804
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.05.1787
Сын: Хютти Иван Паульевич
Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
24.04.1791
Сын: Хютти Петр Паульевич
Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
12.04.1793
Мать ребёнка: Хютти (Тойвонен) Анна Андреевна
Смерть
25.03.1804