Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Ольга (Елена) Алексеевна

Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна

Место рождения

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осадчий Алексей

Мать: не указана

Рахинка, Среднеахтубинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиповская Таисия Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Пономарев Михаил

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.