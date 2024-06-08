Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осадчий Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиповская Таисия Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Пономарев Михаил
Смерть
Неизвестно