Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долинина Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Железняков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Владимир Иванович
Отец ребёнка: Железняков Иван Васильевич
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Железняков Сергей Иванович
Отец ребёнка: Железняков Иван Васильевич
Приморск, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно