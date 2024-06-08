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Железняков Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Железняков Василий Осипович

Мать: Железнякова Аграфена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Железняков Владимир Иванович

Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долинина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1954

Сын: Железняков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Приморск, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно

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