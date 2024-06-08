Железняков Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Железняков Василий Осипович
Мать: Железнякова Аграфена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Железняков Владимир Иванович
Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долинина Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1954
Сын: Железняков Сергей Иванович
Мать ребёнка: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Приморск, Быковский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно