Пономарев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шиповская Таисия Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна
Смерть
Неизвестно