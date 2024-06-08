Пономарев Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Михаил

Пономарев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шиповская Таисия Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Железнякова (Пономарева) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Пономарева Ольга (Елена) Алексеевна

Смерть
Неизвестно

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