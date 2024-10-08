Змеева (Плюснина) Каздоя Петровна
Место рождения
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Бракосочетание
04.02.1853 ст.
Петропавловск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870 ст.
Дочь: Гилёва (Змеева) Варвара Спиридоновна
Отец ребёнка: Змеев Спиридон Даниилович
Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно