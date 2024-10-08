Змеева (Плюснина) Каздоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Змеева (Плюснина) Каздоя Петровна

Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Плюснин Пётр Стахиевич

Мать: Плюснина (Мережникова) Гликерия Семёновна

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
04.02.1853 ст.

Муж: Змеев Спиридон Даниилович

Петропавловск, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1870 ст.

Дочь: Гилёва (Змеева) Варвара Спиридоновна

Отец ребёнка: Змеев Спиридон Даниилович

Уваряж, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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