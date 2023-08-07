- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Находки
Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
• Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3152Петропавловское (Усть-Маш), сел.при рч. Усть-Маше.609364139166Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин. Мельниц 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1051. Петропавловское (Усть-Маш), село бывшее государственное, при речках Маше и Сарсе, дворов 47, жителей 282, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь Показать все
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
1) с. Петропавловское (Усть-Маш); на р.р. Усть-Маше и Сарсе, церк., зем. шк., библ., вол. правл., зем. станц., фельдш. п., торжки: 29-го июня и 27-го сентября и еженедель Показать все Петропавловское общество43115139Бывшие государственныеПравославныеРусские60—
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
село Петропавловское
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
347509Петропавловсксело56°21'00"57°07'00"O-40-127
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57636437101с Петропавловсксело