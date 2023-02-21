Варламова (Кабанова) Юлия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.1961
Дочь: Петрухина Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Варламов Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
26.03.1969
Дочь: Рыбакова Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Варламов Анатолий Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно