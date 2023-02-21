Варламова (Кабанова) Юлия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варламова (Кабанова) Юлия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.1961

Дочь: Петрухина Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Варламов Анатолий Васильевич

Рождение ребёнка
26.03.1969

Дочь: Рыбакова Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Варламов Анатолий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варламов Анатолий Васильевич

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