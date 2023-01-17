Рыбакова (Варламова) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1969
Рождение ребёнка
02.11.1990
Дочь: Молчанова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Рыбаков Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
01.08.1995
Отец ребёнка: Рыбаков Андрей Геннадьевич
Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно