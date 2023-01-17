Рыбакова (Варламова) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Варламова) Галина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1969

Отец: Варламов Анатолий Васильевич

Мать: Варламова Юлия Петровна

Рождение ребёнка
02.11.1990

Дочь: Молчанова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Рыбаков Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
01.08.1995

Сын: Рыбаков Павел Андреевич

Отец ребёнка: Рыбаков Андрей Геннадьевич

Работа или профессия
Неизвестно
АХК
Место жительства
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Андрей Геннадьевич

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