Чуркина Дочь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Дочь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина (Чуркина) Устина Яковлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1905

Сын: Чуркин Кирик Яковлевич

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1911

Сын: Чуркин Михей Яковлевич

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1923

Сын: Чуркин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1923

Дочь: Чуркина (Чуркина) Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1930

Дочь: Аншукова (Чуркин) Марфа Яковлевлевна

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Чуркин Киприян Яковлевич

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

Рождение ребёнка
До 1930

Сын: Чуркин Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич

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