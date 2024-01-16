Чуркина Дочь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина (Чуркина) Устина Яковлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.10.1905
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1911
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1923
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1923
Дочь: Чуркина (Чуркина) Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1930
Дочь: Аншукова (Чуркин) Марфа Яковлевлевна
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1930
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич
Рождение ребёнка
До 1930
Отец ребёнка: Чуркин Яков Евтихеевич