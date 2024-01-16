Чуркин Киприян Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Киприян Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1930

Дата смерти

После 1965

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1930

Отец: Чуркин Яков Евтихеевич

Мать: Чуркина Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Константин Киприянович

Мать ребёнка: Чуркина Федосья Кондратьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Людмила Киприяновна

Мать ребёнка: Чуркина Федосья Кондратьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1965
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