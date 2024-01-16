Чуркин Киприян Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1930
Дата смертиПосле 1965
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1930
Отец: Чуркин Яков Евтихеевич
Мать: Чуркина Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чупров Константин Киприянович
Мать ребёнка: Чуркина Федосья Кондратьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чуркина Людмила Киприяновна
Мать ребёнка: Чуркина Федосья Кондратьевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1965