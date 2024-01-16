Чуркина (Бобрецова) Федосья Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Бобрецова) Федосья Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чупров Константин Киприянович

Отец ребёнка: Чуркин Киприян Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чуркина Людмила Киприяновна

Отец ребёнка: Чуркин Киприян Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно

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