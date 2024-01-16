Аншукова (Чуркин) Марфа Яковлевлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1930
Дата смертиПосле 1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Чуркин Яков Евтихеевич
Мать: Чуркина Дочь
Сын: Михеев Георгий Филиппович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Мария Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Матрёна Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Полина Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Галина Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Сын: Михеев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Дочь: Михеева Софья Филипповна
Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович
Отец ребёнка: Аншуков Матвей Матвеевич
Сын: Аншуков Анатолий Матвеевич
Отец ребёнка: Аншуков Матвей Матвеевич