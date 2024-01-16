Аншукова (Чуркин) Марфа Яковлевлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аншукова (Чуркин) Марфа Яковлевлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1930

Дата смерти

После 1967

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1930

Отец: Чуркин Яков Евтихеевич

Мать: Чуркина Дочь

Рождение ребёнка
1947

Сын: Михеев Георгий Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Михеев Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Михеева Мария Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Михеева Матрёна Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Михеев Леонид Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Михеев Кирик Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Михеев Игорь Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Михеева Полина Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1961

Дочь: Михеева Галина Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Михеева Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
1964

Сын: Михеев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михеева Софья Филипповна

Отец ребёнка: Михеев Филипп Акимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Алик Матвеевич

Отец ребёнка: Аншуков Матвей Матвеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аншуков Анатолий Матвеевич

Отец ребёнка: Аншуков Матвей Матвеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1967
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