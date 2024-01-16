Чуркин Михей Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркин Михей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1911

Дата смерти

После 1942

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911

Отец: Чуркин Яков Евтихеевич

Мать: Чуркина Дочь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Осип

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Геннадий Михеевич

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева Мая Михеевна

Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1942
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