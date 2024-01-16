Чуркин Михей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1911
Дата смертиПосле 1942
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1911
Отец: Чуркин Яков Евтихеевич
Мать: Чуркина Дочь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуркин Осип
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева Мая Михеевна
Мать ребёнка: Чуркина Евдокия Никифоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1942