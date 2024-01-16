Чуркина (Бочкина) Евдокия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина (Бочкина) Евдокия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Осип

Отец ребёнка: Чуркин Михей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Геннадий Михеевич

Отец ребёнка: Чуркин Михей Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева (Чуркина) Мая Михеевна

Отец ребёнка: Чуркин Михей Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно

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