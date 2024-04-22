Беляева Ульяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева Ульяна Дмитриевна

Беляева Ульяна Дмитриевна

Место рождения

Уставное, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

26.04.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Уставное, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.

Сын: Беляев Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Снопова Елизавета Филипповна

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.

Сын: Беляев Давыд Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1880 ст.

Сын: Беляев Прокофий Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.

Сын: Беляев Спиридон Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Роман Филиппович

Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Филипп Трофимович

Смерть
26.04.1893 ст.
Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close