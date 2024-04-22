Беляева Ульяна Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смерти26.04.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.
Сын: Беляев Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Снопова Елизавета Филипповна
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
27.02.1880 ст.
Сын: Беляев Прокофий Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.
Сын: Беляев Спиридон Филиппович
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Беляев Филипп Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1893 ст.