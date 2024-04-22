Беляев Прокофий Филиппович
Место рождения
Дата рождения27.02.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1908 ст.
Сын: Беляев Степан Прокофьевич
Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Сын: Беляев Трофим Прокофьевич
Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.
Дочь: Фомина Александра Прокофьевна
Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно