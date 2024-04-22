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Беляев Прокофий Филиппович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

27.02.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1880 ст.

Отец: Беляев Филипп Трофимович

Мать: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1908 ст.

Сын: Беляев Степан Прокофьевич

Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Сын: Беляев Трофим Прокофьевич

Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.

Дочь: Фомина Александра Прокофьевна

Мать ребёнка: Беляева Марфа Ивановна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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