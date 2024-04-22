Беляев Филипп Трофимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.
Сын: Беляев Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Снопова Елизавета Филипповна
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.02.1880 ст.
Сын: Беляев Прокофий Филиппович
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.
Сын: Беляев Спиридон Филиппович
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно