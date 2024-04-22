Беляев Филипп Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляев Филипп Трофимович

Беляев Филипп Трофимович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1872 ст.

Сын: Беляев Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Снопова Елизавета Филипповна

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1876 ст.

Сын: Беляев Давыд Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
27.02.1880 ст.

Сын: Беляев Прокофий Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
12.12.1884 ст.

Сын: Беляев Спиридон Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляев Роман Филиппович

Мать ребёнка: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ульяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close