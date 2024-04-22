Беляев Роман Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.
Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.
Дочь: Беляева Фёкла Романовна
Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна
Рождение ребёнка
15.09.1899 ст.
Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна
Рождение ребёнка
31.05.1906 ст.
Дочь: Беляева Ольга Романовна
Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ксения Тарасовна
Смерть
Неизвестно