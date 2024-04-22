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Беляев Роман Филиппович

Место рождения

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляев Филипп Трофимович

Мать: Беляева Ульяна Дмитриевна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.

Сын: Беляев Филипп Романович

Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.

Дочь: Беляева Фёкла Романовна

Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1899 ст.

Сын: Беляев Никита Романович

Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1906 ст.

Дочь: Беляева Ольга Романовна

Мать ребёнка: Беляева Ксения Тарасовна

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ксения Тарасовна

Смерть
Неизвестно
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