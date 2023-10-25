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Беляева Ксения Тарасовна

Место рождения

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

13.01.1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.

Сын: Беляев Филипп Романович

Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.

Дочь: Беляева Фёкла Романовна

Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
15.09.1899 ст.

Сын: Беляев Никита Романович

Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
31.05.1906 ст.

Дочь: Беляева Ольга Романовна

Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Роман Филиппович

Смерть
Неизвестно
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