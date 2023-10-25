Беляева Ксения Тарасовна
Место рожденияСкрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Дата рождения13.01.1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1872 ст.
Скрипливо, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1895 ст.
Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
17.08.1897 ст.
Дочь: Беляева Фёкла Романовна
Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1899 ст.
Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович
Рождение ребёнка
31.05.1906 ст.
Дочь: Беляева Ольга Романовна
Отец ребёнка: Беляев Роман Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно