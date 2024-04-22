Беляева (Жукова) Марфа Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.07.1878 ст.
Дата смерти01.12.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878 ст.
Рождение ребёнка
08.02.1908 ст.
Сын: Беляев Степан Прокофьевич
Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Сын: Беляев Трофим Прокофьевич
Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.
Дочь: Фомина Александра Прокофьевна
Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1960