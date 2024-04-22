Беляева (Жукова) Марфа Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляева (Жукова) Марфа Ивановна

Беляева (Жукова) Марфа Ивановна

Место рождения

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

01.07.1878 ст.

Дата смерти

01.12.1960

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.02.1908 ст.

Сын: Беляев Степан Прокофьевич

Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Сын: Беляев Трофим Прокофьевич

Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1913 ст.

Дочь: Фомина Александра Прокофьевна

Отец ребёнка: Беляев Прокофий Филиппович

Ольховец, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Прокофий Филиппович

Смерть
01.12.1960
Лоповка, Невельский муниципальный район, Псковская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close