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Тухватуллин Шарифулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871

Отец: Музафаров Тухватулла

Мать: Музафаров Газиза Абдульлатифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал

Рождение ребёнка
01.12.1895

Сын: Богданов Гарифулла Мулла? Шарифулин

Мать ребёнка: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал

Рождение ребёнка
10.02.1909

Сын: Богданов Гайфулла Шарифуллин

Мать ребёнка: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал

Смерть
Неизвестно

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