Тухватуллин Шарифулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1871
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1895
Сын: Богданов Гарифулла Мулла? Шарифулин
Мать ребёнка: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал
Рождение ребёнка
10.02.1909
Сын: Богданов Гайфулла Шарифуллин
Мать ребёнка: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал
Смерть
Неизвестно