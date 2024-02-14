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Богданов Гарифулла Мулла? Шарифулин

Место рождения

д.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ

Дата рождения

01.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1895

Отец: Тухватуллин Шарифулла

Мать: Тухватуллина (Г-Хакимова) Хуббиямал

Военная служба
Неизвестно
Богданов Гарифулла Шарифулинович Ранен/контужен. Данные из лазарета Должность/Звание рядовой Место рождения Уфимская губ., Стерлитамакский уезд, Розанская вол., н.п. Бурикозган Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 27.05.1916 Дата события 01.06.1916 Место события Тарнополь Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Ящик 286-Б
Смерть
Неизвестно

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