Богданов Гарифулла Мулла? Шарифулин
Место рожденияд.Буриказганово, Стерлитамакской вол.Уфимской губ
Дата рождения01.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1895
Военная служба
Неизвестно
Богданов Гарифулла Шарифулинович Ранен/контужен. Данные из лазарета Должность/Звание рядовой Место рождения Уфимская губ., Стерлитамакский уезд, Розанская вол., н.п. Бурикозган Причина выбытия ранен/контужен Дата выбытия 27.05.1916 Дата события 01.06.1916 Место события Тарнополь Тип документа Карточка на прибывших (высшие чины) Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат) Ящик 286-Б
Смерть
Неизвестно