Бызов Семён Степанович
Место рожденияВятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Бызов Степан
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1867
Сын: Бызов Яков Семёнович
Мать ребёнка: Бызова ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бызов Фотий (Фока) Семёнович
Мать ребёнка: Бызова ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бызова ?
Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бызова ?
Смерть
Неизвестно