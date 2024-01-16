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Бызов Семён Степанович

Место рождения

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1845 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Бызов Степан

Мать: не указана

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1867

Сын: Бызов Яков Семёнович

Мать ребёнка: Бызова ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бызов Фотий (Фока) Семёнович

Мать ребёнка: Бызова ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Рождение ребёнка
1878

Сын: Бызов Николай Семёнович

Мать ребёнка: Бызова ?

Вятская губерния Уржумский уезд Серженская волость Малого Красного Ключа
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бызова ?

Смерть
Неизвестно
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